ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 212 binle beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 212 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Bir önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 213 binden 214 bine revize edildi.

Veriler, ayrıca, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin kişi artışla 215 bin 500'e yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 39 bin kişilik düşüşle 1 milyon 721 bine düştüğü bildirildi.

