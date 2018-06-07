ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin hafif üzerinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 222 binle beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 222 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 221 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 750 kişi artarak 222 bin 500'e yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının da 21 bin kişilik azalışla 1 milyon 741 bine ulaştığı bildirildi.

