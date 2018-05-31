ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 221 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 26 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla, 13 bin kişi azalarak 221 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 228 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 500 kişi artarak 222 bin 250'ye yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 16 bin kişilik azalışla 1 milyon 726 bine indiği bildirildi.

