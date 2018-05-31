FİNANS

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Ülkede 26 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 221 bin oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 221 bine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 26 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla, 13 bin kişi azalarak 221 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 228 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 500 kişi artarak 222 bin 250'ye yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 16 bin kişilik azalışla 1 milyon 726 bine indiği bildirildi.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandıSondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı
Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldıBursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları

En Çok Okunan Haberler

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Trump; Kanada, Meksika ve AB'ye metal gümrük vergisi uygulayacak

Trump; Kanada, Meksika ve AB'ye metal gümrük vergisi uygulayacak

SGK'ya borcu olanlara müjde! Taksitle ödenebilecek

SGK'ya borcu olanlara müjde! Taksitle ödenebilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.