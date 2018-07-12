ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 214 bine gerileyerek beklentinin altında kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi azalarak 214 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 225 bin olarak belirlenmişti.
Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 231 binden 232 bine revize edildi. Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 750 kişi azalarak 223 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 3 bin kişilik artışla 1 milyon 739 bine çıktığı bildirildi.
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