FİNANS

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 16:50 | Son Güncelleme

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 207 bin oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 207 bine gerileyerek beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 29 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 207 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Bu arada, önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları, 214 binden 215 bine revize edildi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 500 kişi artarak 207 bine yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 650 bine indiği bildirildi.

Analistler, uzun süredir düşük seyreden işsizlik maaşı başvurularının güçlü iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları

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