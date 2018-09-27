ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 214 bine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 214 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Bu arada, önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları, 201 binden 202 bine revize edildi. Bu rakam, yukarı yönlü revizeye rağmen son 49 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 250 kişi azalarak 206 bin 250’ye gerilediğini gösterdi.

Raporda, süregelen işsizlik başvurularının ise 16 bin kişilik artışla 1 milyon 661 bine yükseldiği bildirildi.

