ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 214 bine çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi artarak 214 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 209 bin olarak belirlenmişti.
Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 500 kişi artarak 209 bin 500’e yükseldiğini gösterdi.
Raporda, süregelen işsizlik başvurularının da 29 Eylül haftasında 4 bin kişilik artışla 1 milyon 660 bine çıktığı bildirildi.
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