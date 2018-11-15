ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 216 bine yükselerek beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 216 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 213 bin olarak belirlenmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 500 kişilik artışla 215 bin 250 seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Diğer taraftan, süregelen işsizlik başvuruları, 3 Kasım haftasında 46 bin kişi artarak 1 milyon 676 bine yükseldi.

