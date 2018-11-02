ABD'de istihdam beklentiyi aştı, ücretler 9 yılın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 250 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklenti paralelinde yüzde 3,7’de sabit kaldı. Ortalama saatlik ücret artışı da yıllık yüzde 3,1’e çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, ekimde 250 bin kişiye istihdam sağladı. İş gücü piyasasındaki ivmenin sürdüğüne işaret eden tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 200 bin seviyesindeydi.

Ekimde beklentiyi aşan istihdam artışında, özellikle sağlık, imalat ve nakliyat sektörlerindeki işe alımlar önemli rol oynadı.

Bu arada, ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 270 binden 286 bine ve eylül rakamı 134 binden 118 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve ekim verisi doğrultusunda 218 bine yükseldiği de kaydedildi.

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- İşsizlik oranı, 49 yılın en düşük seviyesini korudu

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD istihdam raporu, ülkede işsizlik oranının, ekimde yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesinde sabit kaldığını gösterdi. Veriye ilişkin beklenti de yüzde 3,7 seviyesindeydi.