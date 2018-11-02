FİNANS

ABD'de istihdam beklentiyi aştı, ücretler 9 yılın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Ülkede tarım dışı istihdam ekimde 250 binlik artışla 200 bin seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı - İşsizlik oranı, ekimde yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesinde sabit kaldı - Yıllık bazda yüzde 3,1'e ulaşan ücret artışı, 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam ekimde 250 binlik artışla beklentiyi aşarken, işsizlik oranı beklenti paralelinde yüzde 3,7’de sabit kaldı. Ortalama saatlik ücret artışı da yıllık yüzde 3,1’e çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, ekimde 250 bin kişiye istihdam sağladı. İş gücü piyasasındaki ivmenin sürdüğüne işaret eden tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 200 bin seviyesindeydi.

Ekimde beklentiyi aşan istihdam artışında, özellikle sağlık, imalat ve nakliyat sektörlerindeki işe alımlar önemli rol oynadı.

Bu arada, ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 270 binden 286 bine ve eylül rakamı 134 binden 118 bine revize edildi. Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve ekim verisi doğrultusunda 218 bine yükseldiği de kaydedildi.

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- İşsizlik oranı, 49 yılın en düşük seviyesini korudu

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD istihdam raporu, ülkede işsizlik oranının, ekimde yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesinde sabit kaldığını gösterdi. Veriye ilişkin beklenti de yüzde 3,7 seviyesindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik ücret artışı aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentiyi karşıladı. Yıllık bazda yüzde 3,1’e ulaşan ücret artışı, 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

İş gücüne katılım oranı, 0,2 puan artışla yüzde 62,9’a yükselirken, haftalık ortalama çalışma saati de 34,5 ile önceki aylardaki seviyesini korudu.

Analistler, beklentileri aşan ekim ayı tarım dışı istihdamı ve son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ücret artışının Fed'in aralıkta bu yılın dördüncü ve son faiz artışını yapmasını desteklediğini belirtiyor.

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ABD tarım dışı istihdam fed işsizlik ücret artışı

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