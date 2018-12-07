ABD'de istihdam kasımda beklenenden az arttı

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam kasımda 155 binle beklenenden az arttı. Ülkede işsizlik oranı ise beklenti paralelinde yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesinde sabit kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, kasım ayında 155 bin kişiye istihdam sağladı. İşe alımların yavaşladığına işaret eden tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 198 bin seviyesindeydi.

Bu arada, eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 250 binden 237 bine ve ekim rakamı 118 binden 119 bine revize edildi.Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve kasım verisi doğrultusunda 170 bine gerilediği de kaydedildi.

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- İşsizlik oranı 49 yılın en düşük seviyesini korudu

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD istihdam raporu, ülkede işsizlik oranının, kasımda değişmeyerek yüzde 3,7’de sabit kaldığını gösterdi. Beklenti paralelinde gerçekleşen işsizlik, son 3 aydır 49 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.