FİNANS

ABD'de istihdam kasımda beklenenden az arttı

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 17:06 | Son Güncelleme

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, kasım ayında 155 bin kişiye istihdam sağladı, beklenti 198 bin seviyesindeydi - Ülkede işsizlik oranı beklenti paralelinde yüzde 3,7’de sabit kaldı - Yıllık bazda beklendiği gibi yüzde 3,1’de sabit kalan ortalama ücret artışı üst üste iki ay yüzde 3'ün üstünde kalarak son 9 yılın en yüksek seviyesini korudu

WASHINGTON (AA) - ABD’de tarım dışı istihdam kasımda 155 binle beklenenden az arttı. Ülkede işsizlik oranı ise beklenti paralelinde yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesinde sabit kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler, kasım ayında 155 bin kişiye istihdam sağladı. İşe alımların yavaşladığına işaret eden tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi 198 bin seviyesindeydi.

Bu arada, eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 250 binden 237 bine ve ekim rakamı 118 binden 119 bine revize edildi.Raporda, son 3 aylık ortalama istihdam artışının, önceki 2 aya yapılan revizyonlar ve kasım verisi doğrultusunda 170 bine gerilediği de kaydedildi.

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- İşsizlik oranı 49 yılın en düşük seviyesini korudu

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD istihdam raporu, ülkede işsizlik oranının, kasımda değişmeyerek yüzde 3,7’de sabit kaldığını gösterdi. Beklenti paralelinde gerçekleşen işsizlik, son 3 aydır 49 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler ise kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak yüzde 0,3’lük beklentiyi karşılamadı. Yıllık bazda beklendiği gibi yüzde 3,1’de sabit kalan ücret artışı, böylece üst üste iki ay yüzde 3'ün üstünde kalarak son 9 yılın en yüksek seviyesini korudu.

Raporda, aynı dönemde, iş gücüne katılım oranının yüzde 62,9 ve haftalık ortalama çalışma saatinin 34,4 seviyelerinde ölçüldüğü bilgilerine de yer verildi.

Analistler, kasım ayı istihdam verilerinin beklenenden zayıf gelmesine karşın iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna ve Fed’in bu ay faiz artırmasına engel olmayacağına işaret ediyor.

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ABD tarım dışı istihdam işsizlik oranı ortalama saatlik ücretler

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