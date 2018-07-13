ABD'de ithalat fiyat endeksi 25 ayın en büyük düşüşünü gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0,4 gerileyerek 2 seneyi aşkın sürecin en büyük düşüşünü kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Son 3 ayın ilk ve son 25 ayın en büyük düşüşünü kaydeden endekse ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi.
İthal doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerileyen ithalat fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 4,3’te sabit kalarak yüzde 4,6 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.
Bu arada, nisan ayına dair ithalat fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 0,6’dan yüzde 0,9’a revize edildi.
\
- İhracat fiyat endeksi beklentinin üzerinde arttı
Rapordaki veriler, ihracat fiyat endeksinin haziranda aylık bazda beklenti paralelinde yüzde 0,3 arttığını da ortaya koydu. Yıllık ihracat fiyat endeksi ise haziran itibarıyla yüzde 5,3’e yükseldi.
Söz konusu endeksin artmasında tarım harici ihraç ürünlerindeki fiyat artışı belirleyici oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı nedeniyle artan tarifelerin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini yükselteceğini öngörüyor.
Türkiye'ye IMF'te önemli görev
Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu
Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum