ABD'de ithalat fiyat endeksi değişmedi

İSTANBUL (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık değişmedi.
ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya göre değişim göstermeyerek beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
Rapora göre, petrol dışı fiyatlardaki azalış, yükselen petrol fiyatlarını dengeledi. İthalat fiyat endeksi de yıllık bazda yüzde 4,8 artarak, Şubat 2012'den bu yana en yüksek artışı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz
Esnafdan döviz bozdurma eylemi
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!
Okuyucu Yorumları 0 yorum