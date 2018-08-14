ABD'de ithalat fiyat endeksi değişmedi

İSTANBUL (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık değişmedi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya göre değişim göstermeyerek beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Rapora göre, petrol dışı fiyatlardaki azalış, yükselen petrol fiyatlarını dengeledi. İthalat fiyat endeksi de yıllık bazda yüzde 4,8 artarak, Şubat 2012'den bu yana en yüksek artışı gerçekleştirdi.

