ABD'de ithalat fiyat endeksi yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 4,3 yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 0,5 artış yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 4,3 yükseldi.

Bu arada, nisan ayına dair ithalat fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 0,3’ten yüzde 0,6’ya ve yıllık artış yüzde 3,3’ten yüzde 3,6'ya revize edildi.

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- İhracat fiyat endeksi beklentinin üzerinde arttı

Rapordaki veriler, ihracat fiyat endeksinin de mayısta aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentiyi aştığını ortaya koydu. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Yıllık ihracat fiyat endeksi de mayıs itibarıyla yüzde 4,9’a yükseldi.

Analistler, benzin fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselen ithalat fiyat endeksinin güçlenen enflasyon baskılarına katkı sağladığına işaret ediyor.

