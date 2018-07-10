FİNANS

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı 18 yılın zirvesinden indi

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı 18 yılın zirvesinden indi

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayıs ayında 6 milyon 638 bine gerileyerek son 18 yılın zirvesinden indi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı mayısta önceki aya kıyasla 202 bin azalarak 6 milyon 638 bin oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 620 bin seviyesindeydi.

Nisan ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 6 milyon 698 binden 6 milyon 840 bine revize edildi. Veri, ocakta aşağı yönlü revizyona rağmen son 18 yılın en yüksek seviyesi özelliğini korudu.

Veriler, ayrıca mayısta "İş Bırakma Oranının" yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e yükseldiğini gösterdi.

Bu rakam, 3,6 milyon kişinin işlerinden gönüllü ayrıldığına işaret etti.

Söz konusu rakamın yüksek seyretmesi, ABD'lilerin, iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel olarak daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Diğer taraftan, rapor mayısta işlerinden ayrılan toplam ABD'li sayısının 5,5 milyona yükseldiğini de ortaya koydu. Bu rakam, işlerini gönüllü bırakanların yanı sıra şirketler tarafından işten çıkarılan kişileri de kapsıyor.

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruzİran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz
Airbus’ın yeni uçağı Kanada’danAirbus’ın yeni uçağı Kanada’dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz

İran: ABD iç isyan çıkarmak istiyor, en kötü senaryolara hazırlanıyoruz

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.