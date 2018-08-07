ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, haziran ayında 6 milyon 662 bine yükselerek beklentiyi aştı.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda önceki aya kıyasla 3 bin artarak 6 milyon 662 bin oldu. 2000 yılından bu yana ölçülen verinin en yüksek üçüncü seviyesi olarak kayıtlara geçen rakama ilişkin piyasa beklentisi 6 milyon 625 bin seviyesindeydi.
Mayıs ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 6 milyon 638 binden 6 milyon 659 bine revize edildi.
Veriler, haziranda "iş bırakma oranının" yüzde 2,3'te sabit kaldığını gösterirken, bu oran, 3,4 milyon kişinin işlerinden gönüllü ayrıldığına işaret etti.
Söz konusu rakamın yüksek seyretmesi, ABD'lilerin, iş gücü piyasasındaki güçlenmeye paralel daha iyi pozisyonlara geçmek için mevcut işlerinden ayrıldığı şeklinde değerlendiriliyor.
150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor
Çin'den 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
İran Merkez Bankası ucuz döviz politikasından vazgeçti
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum