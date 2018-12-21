ABD'de kişisel gelir ve harcamalar yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de kişisel harcamalar kasımda yüzde 0,4 ile beklentinin üstünde artarken, kişisel gelirler yüzde 0,3 artışla beklentinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak yükselişini dokuzuncu aya taşıdı. Piyasaların ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan veriye yönelik beklentisi yüzde 0,3 artış seviyesindeydi.

Amerikalıların kişisel gelirlerinin ise kasımda yüzde 0,2 arttığı bildirildi. Veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 artış olarak öngörülmüştü.

Raporda, ayrıca kasımda sabit kalması beklenen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldiği kaydedildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyat endeksi ise aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Söz konusu veriye yönelik beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,9 seviyesindeydi.

