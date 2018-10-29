ABD'de kişisel gelirler 15 ayın en yavaş artışını kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de kişisel harcamalar, eylülde beklenti paralelinde yüzde 0,4 artarken, kişisel gelirler yüzde 0,2 yükselişle son 15 ayın en yavaş artışını kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları da (PCE) yıllık bazda yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak yükselişini 7'nci aya taşıdı. Piyasaların ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan veriye yönelik beklentisi de yüzde 0,4 artış seviyesindeydi.
Amerikalıların kişisel gelirleri ise eylülde yüzde 0,2 artarak beklentiyi karşılamadı. Haziran 2017’den beri en düşük artışını kaydeden veriye ilişkin beklenti, yüzde 0,4 artış olarak öngörülmüştü.
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- Çekirdek PCE eylülde beklenenden hızlı arttı
Rapora göre, PCE fiyat endeksi, eylülde beklendiği gibi aylık bazda yüzde 0,1 arttı ve yıllık bazda yüzde 2 yükseliş kaydetti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi, aylık bazda yüzde 0,2 artarak yüzde 0,1 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.
Yıllık bazda yüzde 2’de sabit kalan çekirdek PCE fiyat endeksi, böylece Fed’in hedef enflasyon seviyesini 5 aydır korumuş oldu.
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