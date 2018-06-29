ABD’de kişisel gelirler Haziran’da aylık yüzde 0.4 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - ABD’de kişisel gelirler, Mayıs’ta beklentiler doğrultusunda, yüzde 0.4'e karşılık gelen 60 milyar dolar arttı.
ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, harcanabilir kişisel gelirler (DPI) yüzde 0.4 artışla 63.2 milyar dolar arttı.
Açıklamaya göre;
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