FİNANS

ABD'de kişisel gelirler son 8 ayın en hızlı artışını kaydetti

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Ülkede kişisel harcamalar nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak Eylül 2017’den bu yana en iyi performansını gösterdi - Kişisel gelirleri nisanda beklenti paralelinde yüzde 0,3 artarak yükselişini 10. aya taşıdı - Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 2 artarak beklentiyi karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de kişisel harcamalar nisanda yüzde 0,6 artarak son 8 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, kişisel harcamalar nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Eylül 2017’den bu yana en iyi performansını gösteren harcamalara yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,4 artış seviyesindeydi.

Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan tüketici harcamalarının nisanda güçlü artması, büyümenin ikinci çeyrekte hızlanacağı beklentisini güçlendirdi.

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- Gelirler de yükselişi sürdürdü

Rapor, Amerikalıların kişisel gelirlerinin nisanda beklenti paralelinde yüzde 0,3 arttığını da ortaya koydu. Kişisel gelirler böylece yükselişini 10. aya taşımış oldu.

Öte yandan, harcamalardaki artışın gelirlere kıyasla daha yüksek olması tasarruflarda düşüşü beraberinde getirdi. Verilere göre, ülkede tasarruf oranı nisanda yüzde 2,8’e gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

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- PCE fiyat endeksi beklenti paralelinde

Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 2 arttı. Beklentiler de aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2 artış seviyesindeydi.

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi de aylık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi.

Yıllık enflasyon verilerinin nisanda değişim göstermemesi, Fed’in enflasyonun hızlanacağına yönelik endişelerini ve bu yıl üçten fazla faiz artırması ihtimalini azalttı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kişisel gelir ve harcamalar fed PCE fiyat endeksi

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