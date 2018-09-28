ABD'de kişisel harcamalardan 6 ayın en kötü performansı

WASHINGTON (AA) - ABD'de kişisel harcamalar, ağustosta beklenti paralelinde yüzde 0,3 artarak son 6 ayın en yavaş yükselişini kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) yıllık bazda yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, kişisel harcamalar, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Son 6 ayın en kötü performansını gösteren veriye yönelik beklenti de yüzde 0,3 artış seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca Amerikalıların kişisel gelirlerinin de yüzde 0,4 arttığını ortaya koydu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,4 artış olarak öngörülmüştü.

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- PCE fiyat endeksleri beklentiyi karşıladı

Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ağustosta beklendiği gibi aylık bazda yüzde 0,1 arttı ve yıllık bazda yüzde 2,3’ten yüzde 2,2’ye geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2 hedefinde sabit kaldı.Çekirdek PCE fiyat endeksine ilişkin artış beklentiler, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,0 seviyesindeydi.

