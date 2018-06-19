FİNANS

ABD'de konut başlangıçları 11 yılın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 5 artarak 1 milyon 350 bine çıktı - Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1,9 artış yönündeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, mayısta önceki aya göre yüzde 5 artışla son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkarak beklentiyi geride bıraktı. Yüzde 1 gerilemesi beklenen inşaat izinleri ise yüzde 4,6 azalışla düşüşünü ikinci aya taşıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 5 artarak 1 milyon 350 bine çıktı. Temmuz 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1,9 artış seviyesindeydi.

Rapor, aynı dönemde inşaat izinlerinin yüzde 4,6 azalışla 1 milyon 301 bine gerileyerek 2 ay üst üste gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin mayısta yüzde 1 azalması bekleniyordu.

Bu arada, nisan ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 287 binden 1 milyon 286 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 352 binden 1 milyon 364 bine düzeltildi.

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar EdinSürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD inşaat izinleri ABD konut başlangıçları

En Çok Okunan Haberler

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hepsiburada yeni finansal fırsatlar sunmayı hedefliyor

Hepsiburada yeni finansal fırsatlar sunmayı hedefliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.