ABD'de konut başlangıçları beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, ağustos ayında yüzde 9,2 artarak beklentiyi aştı ve son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 9,2 artarak 1 milyon 282 bine yükseldi. Son 3 ayın ilk yükselişini kaydeden veriye yönelik beklenti yüzde 5,7 artış seviyesindeydi.

Öte yandan, inşaat izinleri ağustosta yüzde 5,7 azalarak 1 milyon 229 bine geriledi. Gelecek dönemdeki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerin yüzde 0,5 artması bekleniyordu.

Bu arada, temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 168 binden 1 milyon 174 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri ise 1 milyon 311 binden 1 milyon 303 bine düzeltildi.

Analistler, ABD konut sektörüne ilişkin verilerin son dönemde karışık sinyaller vermesini, sektörün sıkılaşan iş gücü piyasasıyla artan gelirler ve yükselen mortgage faizleri nedeniyle dengelenme sürecinden geçtiği şeklinde değerlendiriyor.

