ABD'de konut başlangıçları geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, eylül ayında yüzde 5,3'lük azalış kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak 1 milyon 201 bin oldu. Son 3 ayın ilk düşüşünü kaydeden verinin yüzde 5,6 gerilemesi bekleniyordu.
Raporda, yüzde 2 artması öngörülen eylül ayı inşaat izinlerinin yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 274 bine indiği de bildirildi. Gelecek dönemdeki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinleri böylece son 1,5 yılın en düşük seviyesini kaydetti.
Ağustos ayına ilişkin konut başlangıçları ise 1 milyon 282 binden 1 milyon 268 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 229 binden 1 milyon 249 bin olarak düzeltildi.
Analistler, arz eksikliğinin ABD konut sektörünü zayıflatan önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayarak, azalan konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin satışları daha da sınırlayacağına işaret ediyor.
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