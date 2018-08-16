ABD'de konut başlangıçları yüzde 0,9 arttı

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 1 milyon 168 bine yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 7,4 artış göstermesi yönündeydi.

Rapor, aynı dönemde inşaat izinlerinin yüzde 1,5 artışla 1 milyon 311 bine ulaştığını gösterdi. İnşaat izinlerinin yüzde 1,4 artması bekleniyordu.

Bu arada, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 173 binden 1 milyon 158 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 273 binden 1 milyon 292 bine revize edildi.

