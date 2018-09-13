ABD'de manşet enflasyon beklentinin altında

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artarak beklentinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarak yükselişini beşinci aya taşıdı. Yıllık bazda ise yüzde 2,7’ye gerileyen endekse yönelik beklentiler aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artış seviyesindeydi.

Manşet enflasyon olarak da adlandırılan TÜFE'nin ağustosta yükselişini sürdürmesinde enerji, taşımacılık ve barınma kalemlerindeki fiyat artışları özellikle etkili oldu. Verilere göre, ağustosta enerji fiyatları yüzde 1,9 yükseldi, barınma ve taşımacılık maliyetleri yüzde 0,3 arttı.

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- Çekirdek enflasyon 10 yılın zirvesinden indi

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,1 artarak yüzde 0,2 seviyesindeki beklentiyi karşılamadı.

Ayrıca, yüzde 2,4’te sabit kalması beklenen yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,2’ye inerek son 10 yılın en yüksek seviyesinden geriledi.

Analistler, ağustosta beklentinin altında kalan TÜFE verilerinin enflasyonda bir zayıflamanın başlangıcı olmadığını vurgularken, sıkı iş gücü piyasasındaki ücret artışı ve gümrük tarifeleriyle yükselen girdi fiyatlarının enflasyonu yukarı itmeye devam edeceğine işaret ediyor.

