ABD'de özel sektör istihdamı 10 ayın en düşük seviyesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 163 binle son 10 ayın en düşük artışını kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, ağustosta 163 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Ekim 2017’den bu yana en düşük istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 200 bin seviyesindeydi.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 21 bin, orta ölçeklilerin 111 bin ve büyük ölçekli firmaların 31 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 139 bininin hizmet, 24 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Temmuz ayına ilişkin özel sektör artışı 219 binden 217 bine revize edildi. Veri, aşağı yönlü revizyona rağmen son 5 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İstihdam artışında ufak bir yavaşlama görmemize karşın iş gücü piyasası inanılmaz derecede dinamik olmayı sürdürüyor" değerlendirmesini yaptı.

Ağustos ayına ilişkin resmi ABD istihdam verileri ise yarın TSİ 15.30’da açıklanacak.

