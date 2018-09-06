FİNANS

ABD'de özel sektör istihdamı 10 ayın en düşük seviyesinde

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Amerikan özel sektörü, ağustosta 163 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı - Ekim 2017’den bu yana en düşük istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 200 bin seviyesindeydi

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 163 binle son 10 ayın en düşük artışını kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, ağustosta 163 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Ekim 2017’den bu yana en düşük istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 200 bin seviyesindeydi.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 21 bin, orta ölçeklilerin 111 bin ve büyük ölçekli firmaların 31 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 139 bininin hizmet, 24 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Temmuz ayına ilişkin özel sektör artışı 219 binden 217 bine revize edildi. Veri, aşağı yönlü revizyona rağmen son 5 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İstihdam artışında ufak bir yavaşlama görmemize karşın iş gücü piyasası inanılmaz derecede dinamik olmayı sürdürüyor" değerlendirmesini yaptı.

Ağustos ayına ilişkin resmi ABD istihdam verileri ise yarın TSİ 15.30’da açıklanacak.

PARTNERHer gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Her gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!
Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyorTürkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor
AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdırAK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ADP özel sektör istihdamı

En Çok Okunan Haberler

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Dikkat! İşsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
80 bin liranın altında araba bulmak zor

80 bin liranın altında araba bulmak zor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

Türkmenistan, Tacikistan yüklerini 10 gündür sınırda bekletiyor

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

AK Parti'li Öztürk: Fındık fiyatı 3-4 dolar olmalıdır

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,749 lira oldu

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

Nesnelerin interneti "kişi başı üç cihazı" birbirine bağlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.