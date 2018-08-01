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ABD'de özel sektör istihdamı 5 ayın zirvesine çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Ülkede beklentileri aşan özel sektör istihdamı, temmuzda 219 bin kişi artarak son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 219 bin kişilik artışla son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, temmuzda 219 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Şubat ayından bu yana en yüksek istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 186 bin seviyesindeydi.

Raporda, istihdam artışına küçük ölçekli şirketlerin 52 bin, orta ölçeklilerin 119 bin ve büyük ölçekli firmaların 48 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 177 bininin hizmet, 42 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu arada, haziran ayına ilişkin özel sektör artışı 177 binden 181 bine revize edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, "İş gücü piyasası, hiçbir yavaşlama göstermeden tıkırında ilerliyor. Neredeyse tüm sektörlerde güçlü istihdam artışı kaydedildi ve küçük işletmelerin işe alımı hızlandı." değerlendirmesini yaptı.

Piyasalar, beklentiyi aşan özel sektör istihdamının ardından ABD'de cuma günü açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ADP özel sektör istihdamı

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