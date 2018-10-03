ABD'de özel sektör istihdamı 7 ayın zirvesine çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 230 bin kişilik artışla beklentiyi geride bırakarak son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, eylülde 230 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Şubat ayından bu yana en yüksek istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 184 bin seviyesindeydi.

Raporda, istihdam artışına; küçük ölçekli şirketlerin 56 bin, orta ölçeklilerin 99 bin ve büyük ölçekli firmaların 75 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 184 bininin hizmet, 46 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu arada, ağustos ayına ilişkin özel sektör artışı 163 binden 168 bine revize edildi.

Piyasalar, beklentiyi aşan özel sektör istihdamının ardından ABD'de cuma günü açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklandı.

