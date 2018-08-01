ABD’de özel sektör istihdamı Temmuz’da beklentilerin üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos (DHA) - ABD’de özel sektör istihdamı Temmuz’da 219 bin arttı, beklenti ise 185 bin artmasıydı.
ADP ve Moody’s tarafından açıklanan özel sektör istihdam verilerine göre;
- en son bu kadar güçlü bir istihdam artışı Şubat’ta 241 bin istihdam artışıyla görülmüştü.
- Artış ABD’deki vergi indirimleri ve hükümet harcamalarındaki artıştan kaynaklandı.
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