ABD'de perakende satışlar beklentiyi ikiye katladı

WASHINGTON (AA) - ABD’de perakende satışlar, mayıs ayında yüzde 0,8 ile beklentiyi ikiye katladı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 502 milyar dolara çıktı. Yükselişini üçüncü aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,4 artış seviyesindeydi.

Veriler, beklentinin üstünde açıklanan perakende satışlarda benzin, otomobil, giyim ve ev-yapı ürünlerine yönelik harcamaların etkili olduğunu ortaya koydu.

Bu arada, nisan ayına ilişkin verideki artış yüzde 0,3’ten yüzde 0,4’e revize edildi.

Analistler, perakende satışlardaki güçlü artışın Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kazandığına işaret ettiğini belirtiyor.

