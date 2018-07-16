ABD'de perakende satışlar yükselişini sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD’de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,5 artarak yükselişini beşinci aya taşıdı.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 genişledi. Yükselişini beşinci aya taşıyan satışlara yönelik beklenti yüzde 0,6 artış seviyesindeydi.
Veriler, perakende satışların haziranda yükseliş eğilimini sürdürmesinde benzin, otomobil, giyim ve kişisel ürünlere yönelik harcamaların etkili olduğunu ortaya koydu.
Bu arada, mayıs ayına ilişkin perakende satışlar verisindeki artış yüzde 0,8’den yüzde 1,3’e revize edildi.
Analistler, perakende satışların mayıs ve haziranda gösterdiği artışın Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kazandığına işaret ettiğini belirtiyor.
İmar Barışı'nda başvurunun iptal olmaması için uyarı
Hangi marka ne kadar indirim yaptı?
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Dolar ne kadar? (16 Temmuz 2018 dolar kurunda son durum)
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum