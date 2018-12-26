ABD'de perakende satışlarda artışlar 6 yılın en yükseğinde

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Mastercard'ın verilerine göre ABD'de perakende satışlar 1 Kasım - 24

Aralık döneminde son altı yılın en yüksek artışını gösterdi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, 2018'in tatil sezonunda otomobil hariç perakende satışlar yüzde 5.1 yükseldi.

ABD'li tüketiciler 1 Kasım-24 Aralık döneminde 850 milyar doların üzerinde harcadılar. E-ticaret satışları ise bu ticaret sezonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. E-ticaretin toplam perakende satışlar içinde payı yüzde 13'e ulaştı.

