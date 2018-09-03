ABD'de petrol sondaj kule sayısı arttı

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 31 Ağustos ile sona eren haftada 2 adet artışla 862 düzeyine yükseldi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık bazda açıklanan verilere göre;
- Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 103 adet arttı.
- Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.
- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile en düşük düzeyini görmüştü.
- Doğal gaz kulesi sayısı 2 adet artışla 184 olarak belirlendi.
- ABD'de toplam sondaj kule sayısı 4 adet artışla bin 48 oldu.
- Toplam sondaj kulelerinin bin 28 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 18 adedi ise açık sularda yer aldı.
- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 16 oldu.
- Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 228 olarak gerçekleşti.
- Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı 3 adet artışla bin 276'ya çıktı.
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