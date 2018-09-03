ABD'de petrol sondaj kule sayısı arttı

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 31 Ağustos ile sona eren haftada 2 adet artışla 862 düzeyine yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık bazda açıklanan verilere göre;

- Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 103 adet arttı.

- Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.

- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile en düşük düzeyini görmüştü.

- Doğal gaz kulesi sayısı 2 adet artışla 184 olarak belirlendi.

- ABD'de toplam sondaj kule sayısı 4 adet artışla bin 48 oldu.

- Toplam sondaj kulelerinin bin 28 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 18 adedi ise açık sularda yer aldı.

- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 16 oldu.

- Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 228 olarak gerçekleşti.

- Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı 3 adet artışla bin 276'ya çıktı.

