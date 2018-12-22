ABD'de petrol sondaj kule sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kule sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kule sayısı 15-21 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 10 artarak 883'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kule sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatları düştü.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 53,76 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 45,43 dolardan tamamladı.

