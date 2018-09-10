ABD'de petrol sondaj kule sayısı azaldı

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 7 Eylül ile sona eren haftada 2 adet azalarak 860 adete indi.
Petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık verilere göre;
- Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 104 adet arttı.
- Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te 1,609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.
- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük düzeyini görmüştü.
- Doğal gaz kulesi sayısı 2 adet artışla 186 olarak belirlendi.
- ABD'de toplam sondaj kule sayısı değişmeyerek 1,048'de kaldı.
- Toplam sondaj kulelerinin 1,026 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 17 adedi ise açık sularda yer aldı.
- Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı 1 artarak 17 oldu.
- Kanada'da sondaj kule sayısı 24 adet düşüşle 204 olarak gerçekleşti.
- Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı 24 adet düşüşle 1,252'ye geldi.
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