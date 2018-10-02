ABD'de petrol sondaj kule sayısı yıllık 114 adet arttı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 28 Eylül ile sona eren haftada, geçen yılın aynı dönemine göre 114 adet artarak 1,054 adete yükseldi.

Petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık verilere göre;

- Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 114 adet arttı.

- Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te 1,609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.

- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük düzeyini görmüştü.

- Doğal gaz kulesi sayısı 3 adet artışla 189 olarak belirlendi.

- ABD'de toplam sondaj kule sayısı bir artışla 1,054'e yükseldi.

- Toplam sondaj kulelerinin 1,029 adedi karada, 5 adedi iç sularda, 20 adedi ise açık sularda yer aldı.

- Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişim göstermeyerek 18’de kaldı.

- Kanada'da sondaj kule sayısı 19 adet düşüşle 178 olarak gerçekleşti.

- Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı 18 adet düşüşle 1,232'ye geriledi.

