ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 ay aradan sonra düştü

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, 3 ay aradan sonra ilk defa düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 16-22 Haziran döneminde, bir önceki haftaya göre, ABD'de bir petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı.

Böylelikle geçen hafta 863 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 862'ye geriledi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı, 24-29 Mart haftasından bu yana ilk defa düşüş gösterdi.

