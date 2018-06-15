ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, son 21 haftada 18 kez arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 9-15 Haziran döneminde ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylelikle geçen hafta 862 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 863'e yükseldi.

Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı da son 21 haftada 18 kez artış göstermiş oldu.

