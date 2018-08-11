FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 05:59 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 869'a yükseldi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 4-10 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 10 adet arttığını gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 859 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 869'a yükseldi.

Ayrıca, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki yükseliş, mayıs ayından bu yana en yüksek haftalık artış oldu.

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı

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