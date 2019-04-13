FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 - 12 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 833'e yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının 11 Nisan'da yayımladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı martta bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla yaklaşık 99 milyon 200 bin varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi günlük 550 bin varil azalarak 30 milyon 130 bin varil oldu.

OPEC'in üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar ile Libya'daki karışıklıkların etkisiyle cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 71,65 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,81 dolardan kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
enerji petrol sondaj

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