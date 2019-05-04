FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 807'ye yükseldi.

ABD'de dün açıklanan tarım dışı istihdam oranının beklentilerin üzerinde çıkması petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Tarım dışı istihdam 263 bin ile beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,6’ya geriledi.

Perşembe 70,93 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 71,40 dolara çıkarken Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 61,94 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,52 dolardan kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Baker Hughes Brent petrol sondaj kulesi

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