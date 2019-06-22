FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 789'a yükseldi.

Perşembe günü 64,58 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 65,31 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 57,39 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 57,09 dolardan kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Baker Hughes petrol sondaj kulesi

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