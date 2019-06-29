ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22 -28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 793'e yükseldi.

Perşembe 66,09 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 64,87 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,13 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 59,26 dolardan kapanmıştı.

