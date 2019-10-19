FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 08:55 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 2 hafta üst üste artış kaydedildi

İSTANBUL (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 713'e ulaştı.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 2 hafta üst üste artış kaydedildi.

Perşembe 59,91 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 1,03 düşüşle 59,29 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,39 azalarak 53,72 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 53,93 dolardan tamamlamıştı.

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abd Baker Hughes Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol brent petrol petrol sondaj kulesi

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