FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 22:44 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 860'a geriledi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 1-7 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 2 adet düşüş olduğunu gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 862 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 860'a gerilemiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısında düşüş görülmesiyle, küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında artış yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 21.55'te 76,96 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 67,83 dolara yükseldi.

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı petrol fiyatları

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