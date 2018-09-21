ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 15-21 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 1 adet düşüş olduğunu gösterdi.
Böylelikle geçen hafta 867 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 866'ya gerilemiş oldu.
Petrol sondaj kulesi sayısında düşüş görülmesiyle, küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında artış yaşandı.
Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 20.05'te 79,06 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 71,39 dolara yükseldi.
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