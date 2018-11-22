FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 885'e geriledi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 17- 21 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 3 düşüş olduğunu gösterdi. Böylece geçen hafta 888 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 885'e gerilemiş oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, dün ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Dün 62,59 dolardan güne başlayan ve gün içinde 64,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,59 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,38'lik azalışla 63,35 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 54,55 dolardan alıcı buldu.

Azalışta dün açıklanan ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış ve küresel piyasada arz fazlasının devam etmesi etkili oldu.

ABD'de bu hafta perşembe ve cuma resmi tatil olmasından dolayı her hafta cuma günü açıklanan haftalık petrol sondaj kulesi sayısı iki gün erken açıklandı.

Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!
'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor''Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'
Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'danKonut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Brent petrol sondaj kulesi sayısı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.