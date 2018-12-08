FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 877'ye geriledi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 1-7 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 10 düşüş olduğunu gösterdi. Böylece geçen hafta 887 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 877'ye gerilemiş oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, dün ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 61,61 dolardan tamamlarken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 53,50 dolardan kapandı.

Yükselişte önceki gün açıklanan ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından alınan üretim kısma kararı da etkili oldu.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yüzde 1,6 düşüşle 7,3 milyon varil azalarak 443,2 milyon varile geriledi.

Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,6 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 649,6 milyon varile geriledi.

-Günlük 1 milyon 200 bin varil kesinti

5. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında dün toplamda günlük 1 milyon 200 bin varil kesinti yapılması kararı alındı.

OPEC üyelerinin yapacağı kesinti günlük 800 bin varil, OPEC dışı ülkelerin ise 400 bin varil olarak açıklandı.

Bu arada, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, 500 bin varille OPEC üyesi ülkeler arasında en fazla kesinti yapacak ülke olacağını duyurdu. OPEC üyesi olmayan Rusya ise günlük petrol üretimini 228 bin varil azaltacağını açıkladı.

Anlaşmada, kesintinin ülkelerin 2018 günlük üretim verilerine göre yapılacağı ve 2019’un Ocak ayından itibaren 6 ay süreyle uygulanacağı bildirildi. İran, Libya ve Venezuela anlaşmadan muaf tutulacak.

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