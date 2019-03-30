FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 816'ya geriledi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 8 düşerek 816'ya geriledi.

Mayıs 2016'dan beri ilk defa altı hafta üst üste azalış gösteren ABD'nin petrol sondaj kule sayısı, böylece Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış oldu.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 67,88 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,23 dolardan kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Baker Hughes petrol sondaj kulesi

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