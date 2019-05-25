FİNANS

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18 - 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 797'ye düştü.

Perşembe 67,76 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 68,69 dolara yükselirken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,63 dolardan günü tamamladı. Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı bir önceki gün 57,91 dolardan kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd Baker Hughes petrol sondaj kulesi

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